Янукович запретил брать лишние деньги и требовать лишние документы

04:06, 30 ноября 2011
Общество
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Список поручений по дерегуляции

Президент Украини Виктор ЯНУКОВИЧ поручил ряду государственных органов принять меры по дерегуляции.

Соответствующее поручение Президента опубликовано на его официальном сайте.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ проработать вопрос об обеспечении реализации гражданами Украины независимо от регистрации их местожительства или пребывания либо отсутствия такой регистрации права на получение медицинской помощи в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения, а также права на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу, проездного документа ребенка, удостоверения водителя, регистрации (перерегистрации) или снятия с учета транспортных средств, присвоения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и тому подобное и разработать проекты соответствующих нормативно-правовых актов.

Кроме того, глава правительства должен принять меры, чтобы исключить установление любых не предусмотренных законодательством надбавок к ценам, определенным производителями, на государственные номерные знаки, другую продукцию, которые реализуются Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Украины; стоимости бланков проездного документа ребенка и т. п.

До 15 января 2012 года премьер должен обеспечить утверждение исчерпывающего перечня бланков документов строгой учетности, которые реализуются потребителям при предоставлении административных услуг, а также установление платы за такие бланки в размере, не превышающем стоимости изготовления.

Также должны быть приняты меры по изготовлению бланков документов строгой учетности, в первую очередь бланков удостоверений водителя и регистрационных документов на транспортное средство, исключительно на государственных предприятиях, которые относятся к сфере управления Министерства финансов Украины, на банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Кроме того, должен быть проработан вопрос об открытии в помещениях регистрационно-экзаменационных подразделений Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины отделений государственных банков для принятия платежей.

Глава государства также поручил Н.АЗАРОВУ обеспечить усовершенствование порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, предусмотрев отмену обязательного осмотра новых транспортных средств во время проведения государственной регистрации (перерегистрации), снятия их с учета (кроме случаев установления отсутствия или уничтожения, повреждения или подделки идентификационного номера составляющей части транспортного средства) и т. п..

Президент также поручил председателю Совета министров Крыма, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций обеспечить определение во время заключения органами исполнительной власти с банками договоров аренды помещений (в зданиях, в которых принимаются документы для предоставления административных услуг) одним из условий договора установления банками комиссионного вознаграждения за перевод наличных средств в национальной валюте за предоставление административных услуг в размере, не превышающем двух процентов от суммы такого перевода.

Кроме того, министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ поручено разработать и подать для внесения Президентом Украины как безотлагательного проект закона об устранения чрезмерной государственной регуляции в сфере надзора за соблюдением санитарного законодательства.

Вместе с тем А.ЛАВРИНОВИЧ и министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА должны завершить проработку и подать для внесения Президентом как безотлагательного проект закона об устранении излишней государственной регуляции в сфере пожарной и техногенной безопасности.

Глава государства поручил также министру регионального развития Анатолию БЛИЗНЮКУ и А.ЛАВРИНОВИЧУ разработать и подать для внесения Президентом как безотлагательного проект закона о технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

Также должны быть приняты меры по обеспечению надлежащего контроля за уплатой штрафов за нарушение правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения; обеспечено взаимодействие Государственной таможенной службы Украины и Государственной автомобильной инспекции МВД в рамках реализации пилотного проекта по созданию в городе Киеве центра Государственной автомобильной инспекции.

Президент также поручил генпрокурору Украины Виктору ПШОНКЕ провести проверку фактов выдачи на один земельный участок нескольких государственных актов на право собственности.

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