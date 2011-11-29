В ФРГ сжигают вакцину против свиного гриппа: на ветер - 239 млн. евро

В Германии начали избавляться от просроченных вакцин против "свиного гриппа", передает dpa. Первую партию медикаментов сожгут во вторник, 29 ноября, в Магдебурге (Magdeburg).

В 2009 году федеральные земли приобрели 34 миллиона упаковок с вакциной против "свиного гриппа", передает Лента.ру. В итоге 28,7 миллиона упаковок пролежали на складе два года, пока у них не истек срок годности. Ажиотаж вокруг вируса оказался не таким сильным, как ожидали власти, и население не торопилось делать прививки.

В общей сложности руководство федеральных земель впустую потратило на вакцины 239 миллионов евро. Медицинские страховые компании платили властям деньги только за использованные препараты.

Уничтожение вакцин обойдется всего в 14 тысяч евро.

Ранее федеральные земли пытались перепродать медикаменты за границу, но не нашли покупателей. После этого они попросили от федеральных властей вернуть хотя бы часть денег, потраченных на вакцины. Региональные чиновники напоминали, что именно канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ потребовала, чтобы земли обеспечили вакцинами хотя бы половину своих жителей. Однако никаких компенсаций региональные власти так и не получили.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию гриппа H1N1 в апреле 2009 года, а в августе 2010 года заявила о ее завершении. По данным ВОЗ, пандемия затронула 214 стран и территорий мира и стала причиной смерти по меньшей мере 18 тыс. 449 человек. При этом, по наиболее пессимистическим прогнозам ВОЗ, только в Великобритании могло умереть до 65 тысяч человек. В то же время, представители комиссии по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы весной заявляли, что пандемии гриппа H1N1 не было, и обвинили Всемирную организацию здравоохранения в необоснованном раздувании паники.

Эксперты свое заявление обосновали результатами независимых исследований. Они утверждают, что паника, вызванная ВОЗ, привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов по всему миру.

Согласно докладу ПАСЕ, число подтверждённых жертв H1N1 в мире оказалось даже меньшим, чем при обычных сезонных эпидемиях гриппа. Например, к апрелю 2010 года в Европе от него погибло 2900 человек, в то время как в средний год от сезонного гриппа умирает около 40 тысяч.

А «Британский медицинский журнал» прямо обвинил ВОЗ в коррупции. По данным издания, многие эксперты Всемирной организации здравоохранения имели финансовые связи с фармацевтическими компаниями. И не исключается, что о пандемии было объявлено именно под давлением производителей лекарств. «Государства мира потратили миллиарды долларов на запасы вакцины, большая часть которых так и осталась невостребованной», - отмечало издание.