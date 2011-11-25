Тигипко: если не договоримся с Россией, коммуналка подорожает на 32-33%

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует увеличение цены на поставляемый в Украину природный газ в І квартале 2012 г. до 485 долл. за тыс. куб. м.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус».

«Мы уже знаем, что в первом квартале цена будет не 435 долл., а 485 долл. Это связано с тем, что по действующему соглашению, которое нас не устраивает, цена зависит от стоимости нефти, а нефть дорожает», – сказал С. ТИГИПКО.

При этом он выразил надежду, что украинским переговорщикам удастся договориться о снижении цены на поставляемый в Украину газ.

«Я уверен в положительном результате этих переговоров. Если же президент и премьер не смогут договориться с Россией, это будет очень плохо», – добавил он.

Также вице-премьер-министр отметил, что «если удастся снизить стоимость газа, это будет огромная победа, очень важная для населения. Ведь почему мы настолько несговорчивы с МВФ? Потому что если мы выполним их требования, это ударит по среднему классу. Для 10 млн. людей, не имеющих льгот, коммунальные платежи вырастут на 32-33%».

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.