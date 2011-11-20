43 чернобыльца продолжают голодовку в Донецке

В Донецке у здания регионального Управления Пенсионного фонда 43 чернобыльца продолжают голодовку против сокращения пенсионных выплат, начатую 15 ноября.

Об этом УНИАН сообщил представитель инициативной группы чернобыльцев в Донецке Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, всего в палаточном городке находятся около 200 протестующих ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

В.СУМАРУКОВ отметил, что за минувшие сутки никто из голодающих госпитализирован не был, однако их состояние таково, что врачи говорят: «Вас тут всех надо госпитализировать». Часть голодающих лежит в большой отапливаемой палатке.

У палаточного городка постоянно дежурит машина скорой помощи, врачи периодически консультируют и оказывают минимальную медицинскую помощь тем участникам акции, кто к ним обращается.

Вход в здание управления Пенсионного фонда в связи с выходным днем закрыт, но у входа дежурят 2-3 сотрудника милиции.