Таможенники передали больнице конфискованные лекарства
Стоимостью 296 тысяч гривен
Вчера представители Днепропетровской таможни бесплатно передали Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова 40,6 тыс. упаковок пастилок от кашля стоимостью 296 тыс. грн, которые были конфискованы из-за нарушения таможенного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской таможни.
«Лекарства в дальнейшем будут переданы в районные больницы, детские поликлиники, интернаты и детские дома области», - отмечается в сообщении пресс-службы.
По информации Днепропетровской таможни, эти лекарства были перемещены через таможенную границу Украины отечественным предприятием с нарушением таможенного законодательства, а именно: не задекларированы по установленной форме. В результате товар был изъят таможенным органом. Согласно решению суда и предписанию государственного исполнителя лекарства от кашля подлежали бесплатной передаче коммунальному заведению «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова».