Главного архитектора Запорожья обвинили в разжигании национальной ненависти

Заключение Департамента архитектуры Запорожского горсовета о памятнике Сталину является издевательством над памятью миллионов невинных жертв.

Об этом заявил координатор Общественной инициативы «Обновление страны» в Запорожье Дмитрий ХАРЬКОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

«Мы, представители общественности, удивлены заключением Департамента архитектуры и градостроения Запорожского городского совета, ведь сами коммунисты не раз идентифицировали его как памятник», - заметил Д.ХАРЬКОВ.

Он также отметил, что наибольшее возмущение заключение департамента вызывает потому, что оно было сделано фактически в канун Дня памяти жертв Голодомора.

Он напомнил, что приговором Апелляционного суда г. Киева от 13 января 2010 года Сталин признан виновным в совершении геноцида в Украине в 1932-33 годах.

Таким образом, по словам Д.ХАРЬКОВА, главный архитектор Запорожья становится соучастником преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 Уголовного кодекса Украины: «Преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства».

«Обновление страны» призывает всех неравнодушных граждан подписываться под петицией с требованием демонтажа памятника Сталину, которую инициировали ВО «Тризуб» им. С. Бандеры и ОИ «Обновление страны», и бороться законными методами с нарушением гражданских прав.

Как сообщалось, Департамент архитектуры и градостроения Запорожского горсовета признал, что восстановленный 7 ноября бюст И.Сталину «является элементом декоративного оформления интерьера входной группы здания, и не может классифицироваться как памятник монументального искусства государственного или местного значения. Согласование с органами местного самоуправления элементов декоративного оформления интерьеров общественных зданий и сооружений законодательством не предусмотрено».

Координатор ОИ «Обновление страны» в Запорожье Д.ХАРЬКОВ обжаловал установку памятника Сталину в Орджоникидзевском районном суде Запорожья.