Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук запускает проект своей мечты, который будет иметь официальное название "Брюссель".

Об этом сообщает ТаблоID со ссылкой на пресс-службу "Океана Эльзы".

Новый проект Вакарчука сменил рабочее название с "96,7" на "Брюссель".

Первый сингл нового проекта называется "Airplane". Его уже можно услышать на официальном видео-канале новосозданной группы.

Ранее сообщалось, что Вакарчук создал группу мечты, собрав в студии не только старых друзей и коллег, но и едва ли не лучших музыкантов Украины.

Костяк новоиспеченного супербенду составляют Дмитрий Шуров, Сергей Бабкин, Максим Малышев, Петр Чернявский и, конечно же, Святослав Вакарчук.

О дате премьеры проекта "Брюссель" станет известно в ближайшее время.

Напомним, в Луганске прошел праздничный концерт, посвященный дню города. Вакарчук отказался выступать на сцене с логотипом Партии регионов. Перед выступлениями артиста с баннера над сценой отрезали слова "Партия регионов".

Gazeta.ua