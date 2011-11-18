Вакарчук запускает проект своей мечты
Первый сингл уже можно услышать
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук запускает проект своей мечты, который будет иметь официальное название "Брюссель".
Об этом сообщает ТаблоID со ссылкой на пресс-службу "Океана Эльзы".
Новый проект Вакарчука сменил рабочее название с "96,7" на "Брюссель".
Первый сингл нового проекта называется "Airplane". Его уже можно услышать на официальном видео-канале новосозданной группы.
Ранее сообщалось, что Вакарчук создал группу мечты, собрав в студии не только старых друзей и коллег, но и едва ли не лучших музыкантов Украины.
Костяк новоиспеченного супербенду составляют Дмитрий Шуров, Сергей Бабкин, Максим Малышев, Петр Чернявский и, конечно же, Святослав Вакарчук.
О дате премьеры проекта "Брюссель" станет известно в ближайшее время.
Напомним, в Луганске прошел праздничный концерт, посвященный дню города. Вакарчук отказался выступать на сцене с логотипом Партии регионов. Перед выступлениями артиста с баннера над сценой отрезали слова "Партия регионов".