Комиссия объявила результат мониторинга природы в районе фосфорной аварии

Специалисты не обнаружили превышения норм концентрации соединений фосфора в воздухе, воде и почве в районе экологической аварии на Львовщине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства охраны окружающей среды, межведомственная комиссия по вопросам мониторинга окружающей среды во Львовской области на своем очередном заседании подвела итоги мониторинга окружающей среды в районе чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с аварией поездаа на железнодорожном перегоне Ожидов-Красное.

По информации Госуправления охраны окружающей среды во Львовской области, в обследовании населенных пунктов Буского, Радеховского, Бродовского, и Каменко-Бужского районов принимали участие 9 бригад областной СЕС и ведомственные лаборатории: Госэкоинспекции во Львовской области, управления водного хозяйства, проектно-технологического центра охраны плодородия почв и качества продукции «Облгосплодородие», управления здравоохранения, управления ветеринарной медицины, станции защиты растений.

За период с 17 по 27 июля в 143 населенных пунктах отобраны пробы с 502 мест: воздуха, питьевой воды, поверхностных вод открытых водоемов, почв, растительности и продуктов животноводства. Превышений предельно допустимых концентраций фосфора в указанных ресурсах не обнаружено, кроме отдельных участков земли, где естественное содержание фосфора превышало до аварии.

По обобщенным данным составляется соответствующая карта мониторинговых исследований.

Комиссия установила режим исследований, которые будут проводиться в населенных пунктах районов еще два месяца по заданию правительственной комиссии.