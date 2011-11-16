Из инкассаторской машины украли 700 тысяч гривен

В Старобешевском районе Донецкой области 15 ноября было совершено ограбление инкассаторской машины.

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на информацию Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По информации ОСО, нападавшие на инкассаторский автомобиль «Укрпочты» 15 ноября в Донецкой области применили в отношении инкассаторов спецсредства.

Согласно сводке областной милиции, установлено, что служебный автомобиль «УАЗ -3108» Центра почтовой связи № 1 Донецкой дирекции УДППС «Укрпочта» двигался по автодороге в сторону села Придорожное. Кроме 65-летнего водителя, в автомобиле находились двое инкассаторов, 45 и 22 лет, сопровождавших груз из Донецка по почтовым отделениям Старобешевского района.

В 8.15 возле остановки общественного транспорта машину «Укрпочты» остановили двое неизвестных, одетых в бронежилеты. На одном из мужчин была форменная одежда неустановленного правоохранительного органа, он имел автомат и жезл регулировщика дорожного движения.

Нападавшие обезоружили инкассаторов, вытащили их и водителя из автомобиля и надели на них наручники, после чего перенесли мешки с деньгами в свою машину, оставленную ими возле остановки, и на ней скрылись в неизвестном направлении.

По предварительным подсчётам, злоумышленники унесли около 700 тысяч гривень.

Каких-либо телесных повреждений сотрудникам «Укрпочты» не причинено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины - «Разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах или совершённый организованной группой».

Правоохранителями проводятся оперативно-поисковые мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Введен план перехвата "Сирена", поиск злоумышленников продолжается.