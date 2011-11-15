Милиция обвиняет четырех чеченцев в похищении киевского бизнесмена

Милиция задержала членов преступной группы, которые требовали выкуп за похищенного киевского бизнесмена

Киев. 14 ноября. УНИАН. Работники столичной милиции задержали пятерых членов организованной преступной группы, которые похитили киевского бизнесмена, и за его освобождение требовали 1,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, в состав группы входили четверо граждан России, выходцев из Чечни, и один гражданин Украины.

Во второй декаде августа они похитили предпринимателя в Подольском районе Киева, вывезли его в лес в Киевской области и заставили написать долговую расписку на 1 миллион 200 тысяч гривень. Во время пыток похитители требовали немедленно уплатить всю сумму полностью. Однако бизнесмену удалось договориться о внесении залога в виде собственного автомобиля «Мерседес», ссылаясь на то, что такие деньги ему нужно собрать на протяжении определенного промежутка времени.

Оперативники установили, что к преступлению может быть причастным 44-летний житель Кировоградской области, который имел информацию об особенностях ведения предпринимателем бизнеса. Впоследствии эта версия полностью подтвердилась. Именно украинец и оказался заказчиком, а «работу» предложил четверым знакомым.

Во время санкционированных обысков у участников группы изъяты неоспоримые доказательства их причастности к этому преступлению, отметили в милиции. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.