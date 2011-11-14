Глава УГКЦ видит, что чиновники копируют Януковича

Глава Украинской Греко-католической церкви СВЯТОСЛАВ заявляет, что создается впечатление, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает отдавать предпочтение только одной конфессии в Украине – Украинской православной церкви Московского патриархата и откровенно это декларирует.

Об этом он сказал в интервью Филадельфийской радиостанции (WWDB 860 am).

По словам главы УГКЦ, «чиновники разного уровня даже подсознательно копируют своего Президента и соответственно относятся к другим конфессиям».

Как напомнил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ, несколько месяцев назад В.ЯНУКОВИЧ издал приказ, чтобы все государственные чиновники относились одинаково ко всем конфессиям. По его словам, приказ выполнялся по-разному, например, некоторые губернаторы считали необходимым встретиться с представителями всех церквей, и они это сделали, а вот в Одессе такого не вышло.

«Мы в последнем письме от Синода поблагодарили Президента за то, что он хочет, чтобы было одинаковое отношение, однако де-факто на местах такого нет», – отметил Предстоятель УГКЦ.

Он также поблагодарил украинскую диаспору в США за всестороннюю поддержку церкви в Украине на протяжении последних 20 лет и выразил мнение, что именно личность главы церкви будет способствовать ее единству по всему свету.

Как сообщал УНИАН, глава УГКЦ находится с душпастырским визитом в США. Визит будет продолжаться до 21 ноября.