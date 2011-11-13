Украина и Израиль продвигаются к зоне свободной торговле

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что Украина и Израиль успешно продвигаются к созданию зоны свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, на этом министр отметил во время встречи со своим израильским коллегой Авигдором ЛИБЕРМАНОМ в рамках официального визита в Тель-Авив.

«Украина и Израиль ведут успешные переговоры о создании зоны свободной торговли, которая существенно будет способствовать активизации товарооборота между двумя странами», - отметил К.Грищенко.

«Руководители внешнеполитических ведомств двух стран с удовольствием отметили, что за девять месяцев после вступления в действие Соглашения о взаимной отмене виз количество украинцев, посетивших Израиль, и израильских граждан, посетивших Украину, возросло почти вдвое сравнительно с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул заинтересованность украинской стороны в решении формальностей для увеличения количества рейсов украинских авиакомпаний в Израиль.

Также главы МИД обсудили другие направления двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.

Во время встречи с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ речь шла о подготовке к запланированному визиту в Израиль Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Ш.ПЕРЕС просил передать руководству Украины благодарность израильского народа за проведенные в Киеве мероприятия по случаю 70-летия трагедии Бабьего Яра.