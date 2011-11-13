12 райбольниц получили новые машины «скорой помощи»

Глава Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫРЬ в субботу вручил руководителям районов и главным врачам 12 центральных районных больниц региона ключи от 17 новых автомобилей «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, приобретение автомобилей марки «УАЗ» стало возможным благодаря тесному сотрудничеству власти и бизнеса. Инвестиционные компании, работающие в аграрном секторе области, принимают активное участие в развитии сельских территорий, согласно Меморандуму о сотрудничестве с ОГА.

Во время торжественной церемонии передачи автотранспорта губернатор заявил, что такое событие является примером социальной ответственности власти и бизнеса.

Заместитель председателя Недригайловской районной госадминистрации Александр ПЕЛИПЕНКО отметил, что «это первый случай, когда инвесторы оказывают такую помощь». По его словам, автомобили закуплены хорошие, так как для сельской местности важно, чтобы они были высокой проходимости.

Новые автомобили получили Ахтырский, Белопольский, Бурынский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Путивльский, Роменский, Сумской, Тростянецкий и Ямпольский районы.

Всего же в рамках Меморандума о сотрудничестве между Сумской ОГА и сельскохозяйственными инвесткомпаниями для региона будет закуплено 40 автомобилей «скорой помощи».