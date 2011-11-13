Осужденные нанесли себе травмы при нападении на конвой

Около 20 осужденных получили телесные повреждения при попытке напасть на конвой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службе Украины, сегодня во время приема 67 осужденных, которые следовали по плановому этапу из Донецкой области в Днепропетровский следственный изолятор, персоналом учреждения были обнаружены 12 осужденных с незначительными телесными повреждениями, 5 из которых - со следами нанесенных самим себе повреждений.

"При опросе личного состава конвоя и осужденных было установлено, что во время следования осужденные спровоцировали нападение на личный состав конвоя. С целью пресечения противоправных действий со стороны осужденных и в соответствии с требованиями действующего законодательства к ним были применены специальные средства. При приеме осужденных в Днепропетровском следственном изоляторе они были осмотрены медицинским персоналом, в помощи врачей не нуждались", - сообщили в пенитенциарной службе, отметив при этом, что "претензий к персоналу Днепропетровского следственного изолятора осужденные не высказывали".

О данном происшествии сообщено в прокуратуру.

"В настоящее время оперативная обстановка в Днепропетровском следственном изоляторе стабильная и контролируемая", - отметили в пенитенциарной службе.