Завтра в Украине мокрый снег и дождь

Завтра, 14 ноября, в Украине местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, осадков не будет лишь в западных областях. Ночью и утром в западной части местами туман.

Ветер юго-западный, в южных областях и Крыму северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза; днем 1-6° тепла, в восточных областях около 0°.

В Киеве и Киевской области завтра облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; в столице ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.