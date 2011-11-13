Завтра в Украине мокрый снег и дождь
13:54, 13 ноября 2011Общество
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Прогноз на 14 ноября
Завтра, 14 ноября, в Украине местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, осадков не будет лишь в западных областях. Ночью и утром в западной части местами туман.
Ветер юго-западный, в южных областях и Крыму северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза; днем 1-6° тепла, в восточных областях около 0°.
В Киеве и Киевской области завтра облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; в столице ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.
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