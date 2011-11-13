Полиция отбила у наркомафии крупнейший криминальный район

Бразильская полиция провела успешную спецоперацию в криминальном районе Рио-де-Жанейро Росинья (Rocinha), сообщает AFP со ссылкой на местное телевидение. В результате крупнейшая фавела Бразилии, последние 30 лет находившаяся под контролем наркомафии, оказалась в руках правоохранительных органов.



Фавелами в Бразилии называют районы самозастройки - трущобы, нередко с высоким уровнем преступности. Многие из них сосредоточены в Рио-де-Жанейро - втором по численности населения городе страны после Сан-Паулу, замечает Лента.ру.



Операция в Росинье, начавшаяся ранним утром, проходила при участии бронетехники, военно-морского флота и двух вертолетов. По данным Associated Press, некоторые жители встречали полицейских как освободителей, другие предпочитали соблюдать нейтралитет.



О планах отбить у наркобаронов Росинью полиция объявила заранее. При этом сообщалось, что во время операции будет использоваться новая тактика, которая позволит снизить количество перестрелок и, следовательно, вероятность гибели случайных прохожих.



Операция в Росинье связана с тем, что в ближайшие годы в Рио-де-Жанейро состоятся крупные спортивные соревнования: в 2014 году здесь будет проходить Чемпионат мира по футболу, а в 2016 году город примет летние Олимпийские игры. В связи с этим власти озабочены уровнем преступности в бедных районах города. Различные действия, направленные на изменение ситуации в мегаполисе, ведутся с 2008 года.



Фавела Росинья, в которой проживают приблизительно 120 тысяч человек, до последнего времени являлась важнейшим центром бразильских наркоторговцев. По некоторым данным, их выручка от продажи наркотиков составляла больше 50 миллионов долларов ежегодно.