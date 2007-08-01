Кузьмук обещает кадровые решения по фосфорной аварии

Результаты экспертизы, выясняющей причины фосфорной аварии на Львовщине, будут известны через 7-10 дней. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

«Это связано со скрупулезной экспертизой по многим параметрам», - отметил он.

А.КУЗЬМУК также сообщил, что на сегодняшний день рассматривается две версии причин аварии. Первая – это нарушение при загрузке и техническое состояние цистерн, и второе – качество железнодорожного полотна. Соответственно, уточнил вице-премьер, если причиной будет определена первая причина, то ответственность ляжет на казахскую сторону, если же вторая – то на украинскую.

При этом А.КУЗЬМУК отметил, что кадровые решения обязательно будут после результатов проверки.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидив Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором.

В результате аварии сошло с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелось.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попало 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.