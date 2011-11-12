Странствующий фестиваль польского кино включает фильмы последних двух лет

В Тернополе начался странствующий фестиваль польского кино «Бо!».

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор кинофестиваля Анджей КЕМПИНСКИ, в рамках мероприятия любители кино смогут посмотреть лучшие польские фильмы, снятые за два последних года.

Открылся фестиваль лентой «Девичьи обеты». «Этот фильм в Польше в кинотеатрах собрал свыше миллиона зрителей. Это был абсолютный хит, такого количества кинозалы не собирают даже при демонстрации раскрученных голливудских фильмов», – отметил А.КЕМПИНСКИ.

По его словам, все фильмы будут демонстрироваться на польском языке с украинскими субтитрами.

В целом во время фестиваля тернополяне смогут посмотреть 10 фильмов известнейших польских режиссеров, из них 5 – комедии. Большинство фильмов будет демонстрироваться в Украине впервые.

«Наш фестиваль «Бо!» рассчитан на всех людей, которые любят кино. Мы уже провели его в Луцке, после Тернополя еще будут Львов и Киев», – отметил организатор фестиваля.

В Тернополе показы польских фильмов будут проходить 11-17 ноября.

В рамках фестиваля в холле кинотеатра «Победа» также можно осмотреть выставку снимков польской фотожурналистки Иоланты СТОПКИ.