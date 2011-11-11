В Донецке проходят Дни Швеции.Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, организатором выступило Посольство Швеции в Украине при поддержке Донецкого горсовета.

В рамках Дней Швеции в Донецке проходит также Инвестиционный бизнес-форум, в котором принимают участие более 20 ведущих всемирноизвестных шведских компаний, таких как Volvo, Scania, Oriflame, Elekta и другие

В открытии приняли участие Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ и посол Швеции в Украине Стефан ГУЛЛГРЕН.

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что Дни Швеции «способствуют информационному обмену, углублению сотрудничества, укреплению контактов между украинскими и шведскими деловыми кругами». Он напомнил, что между Донецком и Швецией налажены стабильные экономические связи, и ежегодный внешнеторговый товарооборот составляет 40 млн. долларов США – «это только 1% товарооборота города и в ближайшей перспективе все наши усилия будут направлены на расширение сотрудничества».

В горсовете также сообщили, что в рамках бизнес-форума планируется рассмотрение перспектив модернизации промышленного комплекса Донецка и области, привлечение инвестиций, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города и области, а также обмен в социальной и культурной сферах.

Сегодня в рамках Дней Швеции в Донецке состоялось открытие детской спортивной площадки по улице Набережной.