В Украине растет детская преступность

В Украине с начала 2011 года отмечается рост детской преступности на 15-17% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Донецке руководитель управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам детей Людмила ВОЛЫНЕЦ.

«Да, в Украине произошло увеличение детской преступности на 15-17% по сравнению с прошлым, 2010 годом», - сказала она.

По словам Л.ВОЛЫНЕЦ, «для того, чтобы понимать, почему она увеличилась, нужно разложить ее составляющие».

«Обычно, как правило, совершают преступления дети, у которых проблемные семьи, у которых сиротство, пьющие родители и т. д. Мы проанализировали ситуацию, и оказалось, что резко увеличился уровень преступности среди детей, которые уже совершали преступления. То есть, повторная и рецидивная преступность. Это чрезвычайно серьезный вопрос», - пояснила Л.ВОЛЫНЕЦ.

По ее словам, повторно преступления совершают «те дети, которые совершили преступления, относительно них не были предприняты действия, чтобы их отправить в места лишения свободы, но, вместе с тем, профилактическая работа была недостаточная», и в результате они «получают более серьезный срок».

Л.ВОЛЫНЕЦ выразила обеспокоенность увеличением детской преступности, происходящим на фоне реформирования правоохранительной системы. «Сегодня мы встревожены тем, что, с одной стороны, произошло это увеличение детской преступности, с другой стороны – что это происходит, в том числе, на фоне реформирования органов внутренних дел в части криминальной милиции по делам детей», – сказала она.

По ее мнению, необходимо разобраться и серьезно «осмыслить эти два процесса».

«Если сегодня увеличивается преступность детская, то стоит ли сегодня радикально менять компетенцию криминальной милиции по делам детей? ...Может быть, и стоит, и тогда не будет повторной преступности, а может, и не стоит… Но надо подумать, как это делать», – сказала Л.ВОЛЫНЕЦ.

«Эта социальная проблематика сегодня еще больше обостряет вопрос целесообразности и направления реформирования органов внутренних дел по делам детей», – добавила она.