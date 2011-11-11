Нацбанк подсчитал эффект от паспортизации валютного обмена

Объемы продажи банками иностранной валюты населению в октябре сократились на 32% - до 2,452 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Объем купленной у населения банками валюты также сократился на 44% - до 1,043 млрд. долл.

Общий объем операций с наличной иностранной валютой снизился на 31% - до 3,494 млрд. долл.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).