В Киевской области продали 716 домов

В Киевской области в октябре 2011 года было совершено 716 сделок купли/продажи частных домов в населенных пунктах (районные центры, поселки городского типа, села).

Об этом сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались дома площадью до 170 кв. м (60% сделок), 29% приходится на дома площадью 170-250 кв.м, 8% - домовладения площадью 250-300 кв. м и 3% - на объекты площадью свыше 300 кв. м.

Максимальное количество сделок (58%) приходится на дома стоимостью от 30 до 100 тыс. долл., 23% - в ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл., 11% - в ценовой категории от 150 до 200 тыс. долл. и 8% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 219 долл./кв. м (включая стоимость земельного участка возле дома). Самым дорогим был Обуховский район со средним показателем 1 380 долл./кв. м (включая стоимость земельного участка возле дома).

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года в Киевской области было совершено 770 сделок купли/продажи частных домов в населенных пунктах.