Украинец и поляк везли наркотиков на 70 тысяч долларов

Сотрудники СБУ совместно с пограничниками и таможенниками перекрыли канал контрабандного ввоза из Республики Польша на территорию Украины большой партии амфетамина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, на завершающем этапе спецоперации в пункте пропуска «Ягодин» задержаны два злоумышленника - украинец и поляк, которые пытались противоправно ввезти в Украину почти 3 кг амфетамина. Во время проведения таможенного осмотра автомобиля правоохранители выявили в специально оборудованном убежище 6 пакетов с психотропным веществом.

Впоследствии в одном из гаражей города, владельцем которого является задержанный гражданин Украины, сотрудники СБУ изъяли еще 700 граммов амфетамина.

По оценкам специалистов, стоимость изъятого наркотика на «черном рынке» может составлять более 70 тыс. дол.

7 ноября Управлением СБУ в Волынской области в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (незаконное хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция этих статей предусматривает наказание сроком от восьми до двенадцати лет лишения свободы.