Откроется детская благотворительная книжная ярмарка

Первая киевская детская благотворительная книжная ярмарка состоится с 31 мая по 3 июня в Украинском Доме (Киев, ул. Крещатик, 2). На ней будет официально объявлено о начале долгосрочной общеукраинской кампании популяризации чтения - «Книгомания».

Специализированная детская книжная ярмарка в Украине проводится впервые, без бюджетного и спонсорского финансирования. Свою новейшую продукцию представят украинские издатели детских книжек и периодики, производители электронных изданий, аудио- и видеопродукции, открыток и детской канцелярии (согласно предварительной заявке, участие в ярмарке примут 40 экспонентов; из них 35 детских издательств). Специальный Гость ярмарки – издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» с выставкой уникальных картин, которые стали любимыми иллюстрациями к любимым книжкам.

Каждое издательство, которое принимает участие в ярмарке, намерено провести одну или несколько акций, так что в целом программа сопутствующих мероприятий будет насчитывать около 40 событий, в частности:

1. Сбор книг для детских домов и сельских библиотек. Одновременно специалисты из Книги рекордов Украины будут фиксировать, удастся ли украинцам установить рекорд книжной благотворительности.

2. Во время ярмарки каждый ребенок сможет нарисовать или описать свою мечту – все мечты маленьких украинцев будут оправлены в «Книгу Мечты» и подарены Президенту Украины.

3. «Школа книгомании»: классы мастера о том, как писать, читать и рисовать книги проведут известные авторы и художники: Андрей Курков, Дмитрий Быков (Москва), Марьяна Савка, Олег Петренко-Заневский, Владимир Цибулько, Леся Воронина.

4. Презентации издательских проектов и сессии автографа Ани Лорак и Лилии Подкопаевой.

5. Мастер-класс певицы Росавы «Как одновременно читать и петь».

6. Презентация сенсационного PR-проекта «Лица 5 канала пропагандируют чтение».

7. Старт проекта «Детский bookcrossing».

8. Конкурс детских произведений «Меня напечатают в «Соняшнику».

9. Увлекательные игровые программы «Буква» и «Сторінки-хатинки» от Дома «Равлик».

10. Тренинг «Как путешествовать во времени» от писательницы Марины Павленко.

11. Уникальная выставка миниатюрных книг из Музея книги и книгопечатания Украины «Маленькие книжечки для маленьких читателей».

12. Огромный сканворд от «Большой детской газеты»

13. Книжные конкурсы от братьев Капрановых и «Зеленого пса» и многое другое!

Окончательно программа будет сформирована 26 мая и разослана дополнительно.

«Возможно, пока еще мало людей осознают зависимость повышения социального статуса и роста жизненных возможностей от уровня образования и общей культуры, что непосредственно связано с навыками чтения и непрерывного образования. Возможно, людям стоит объяснить, что путь в Европу мы будем не пролагать киркой и лопатой, а строить информационное высокотехнологичное общество, в котором купленный диплом не понадобится?» – так формулирует задачи кампании ее инициатор Александра Коваль, президент Форума издателей. (Подробнее http://www.zn.kiev.ua/ie/show/597/53349/)

Внимание! Впервые в Украине о готовности стать лицами кампании и способствовать популяризации чтения заявили известные люди, популярные среди молодежи. Так, Святослав Вакарчук заявляет, что охотно послужит книге и видит свое участие не только в одноразовой акции.

Организаторы:

ГО «Форум издателей»

Государственное управление делами

Украинский Дом

Партнер:

Книга рекордов Украины

Информационные партнеры:

Генеральный информационный спонсор: «1+1»

Первый информационный партнер: «5 канал»

Генеральный радиопартнер: радио ЭРА

Международный партнер: журнал «Профиль»

Медиа-поддержка: «Зеркало недели», «Україна молода», «Метро-Освіта», «Газета по-киевски», «Метро», «Друг читача»

Интернет-партнеры: www.meta.ua и www.obozrevatel.com.ua

Информационный партнер «Green-Media»

Партнеры:

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

“Велика дитяча газета”

Издательство Старого Льва

Зеленый пес

Книжный клуб «Клуб семейного досуга»

Махаон-Украина

Перун

“Сейбр-світ”

“Теза”

«Книгоманию» может поддержать любой украинец, который примет участие в сборе книг для детских домов. Акция стартует в первый день Детской книжной ярмарки. Присоединяйтесь!

Amor librorum nos unit!

Контактное лицо по вопросам аккредитации прессы: Леся Ганжа (тел. 8 050 3 444 313, ganja@voliacable.com).

Контактное лицо по вопросам сбора книг для детских домов и сельских библиотек от Книги рекордов Украины: Игорь Пидчибий (т/ф. 044 5526902, т. 050 3349270, book@ua.fm).