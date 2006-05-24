Алена Винницкая, группа «Гаванна» и ”Mad heads xl” презентуют официальный гимн футбольных болельщиков

12-00 - Состоится презентация официального гимна болельщиков украинских футболистов «Украина, вперед!» в исполнении Алены Винницкой, группы «Гаванна» и "Mad heads xl". Инициатором создания нового музыкального произведения выступила компания «Киевстар» – Титульный спонсор национальной и молодежной сборных Украины по футболу. В презентации и пресс-конференции примут участие: Алена Винницкая, группа «Гаванна», группа "Mad heads xl", Роман Стратийчук, продюсер студии Marmelade film; Игорь Литовченко, президент компании «Киевстар» (торгово-развлекательный комплексе «Глобус», Площадь Независимости, 3-я линии, кафе „Кофи Хаус”). Сбор в 11-30 по адресу: ТРК «Глобус», 3-я линии, на 1-м этаже возле кафе „Кофи Хаус”. Нужна аккредитация. Телефоны: 496-97-75(78), 8-067-2424129, e-mail: lesia.grushkivska@brandnew.com.ua.