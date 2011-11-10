Янукович продлил срок службы в армии

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» (о продолжении воинской службы по новому контракту)».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 18 октября.

Как заявил тогда на заседании парламента министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, этим законом регулируется продление сроков военной службы по новым контрактам в зависимости от категории военнослужащих и их выслуги лет.

М.ЕЖЕЛЬ отметил, что принятие данного закона позволит снизить досрочный отток наиболее опытных лиц офицерского состава.

По данным информационного управления парламента, согласно принятому закону, "Срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту до достижения предельного возраста пребывания на военной службе: для военнослужащих, которые проходят военную службу на должностях рядового состава, - на 3 года; для военнослужащих, которые проходят военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, - на 5 лет; для лиц офицерского состава - на срок от 5 до 10 годов.

Для лиц офицерского состава, имеющих право на пенсию по выслуге лет, по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 2 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе".

Одновременно, в связи с принятием закона "О судоустройстве и статусе судей", которым ликвидированы военные суды, предусматривается внести соответствующие изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также признать утратившим силу постановление Президиума Верховной Рады Украины "О воинских званиях судей военной коллегии Верховного Суда Украины" от 21 февраля 1994 года № 3966-XII.