Экс-губернатор Закарпатья Ризак осуждён на 5 лет (расширенная)

Апелляционный суд Ивано-Франковской области осудил экс-губернатора Закарпатья Ивана РИЗАКА к 5 годам условно с испытательным сроком один год.

Как передает корреспондент УНИАН, такой приговор сегодня огласила судья Апелляционного суда Надежда СТЕФАНИВ.

В частности, суд признал И.РИЗАКА виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.157, ч.1 ст.294, ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишение свободы с лишением права занимать должности, связанные с нормативно-предписывающими функциями.

В то же время, на основании ст.75 УКУ суд постановил освободить И.РИЗАКА от исполнения наказания с испытательным сроком один год.

Кроме того, на основании ст.76 УКУ суд запретил И.РИЗАКУ выезжать за пределы Украины для постоянного проживания без разрешения органов криминально-исполнительной системы.

Также, согласно постановлению суда, И.РИЗАК по определенным статьям оправдан из-за отсутствия состава преступления.

Суд оставил без изменений меру пресечения в отношении И.РИЗАКА – денежный залог.

Вещественные доказательства, согласно решению суда, остаются в суде.

На приговор могут быть поданы кассационные жалобы в Верховный суд Украины через апелляционный суд Ивано-Франковской области.

Суд также принял ряд отдельных постановлений к прокурору Закарпатской области и к Генеральной прокуратуре Украины.

Судья Н.СТЕФАНИВ после оглашения приговора сообщила, что подсудимый И.РИЗАК осужден к 5 годам лишения свободы без отбывания наказания с испытательным сроком один год. Если подсудимый в течение испытательного срока не будет иметь никаких замечаний или не будет совершать каких-то противоправных действий, то он может быть вообще освобожден от наказания, добавила судья.

И.РИЗАК сразу же покинул судебный зал, и не давал никаких комментариев.

Прокуроры, в свою очередь, сообщили журналистам, что подумают, будут ли обжаловать приговор.

Справка УНИАН. И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая 2005 г. Ужгородский городской суд избрал мерой пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября 2005 г. он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.

И.РИЗАКА в частности, обвиняли в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.