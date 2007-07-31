Лавринович: беднякам адвокаты нужны всё реже и реже

В течение последних трех лет в Украине ощутимо уменьшилось количество малообеспеченных граждан, которые нуждаются в бесплатной адвокатской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, ссылаясь на отчетность Минюста по компенсации государством бесплатной правовой помощи по уголовным делам по бюджетной программе “Предоставление гражданам правовой помощи по уголовным делам за счет государства”.

По его словам, в 2007 году, по сравнению с 2005 годом, количество таких граждан уменьшилось по меньшей мере на треть.

Министр отметил, что такие данные являются достаточно объективным показателем, поскольку выделение средств осуществляется в соответствии с предоставленными адвокатами документами, необходимыми для оплаты.

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что в течение последних лет в госбюджете ежегодно предусматриваются средства для предоставления гражданам правовой помощи по уголовным делам в объеме 1960,9 тыс. грн. (Компенсация государством бесплатной правовой помощи по уголовным делам осуществляется государством с 1999 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины).

Вместе с тем, отметил министр юстиции, если в 2005 году фактические расходы на бесплатную правовую помощь по уголовным делам за счет государства составляли 233,7 тыс. грн. по 1827 уголовным делам, в 2006 году - 163,7 тыс. грн. по 1591 уголовному делу, то за первое полугодие 2007 года адвокатами были представлены документы для оплаты на сумму 48,6 тыс. грн. по 512 уголовным делам.

Министр напомнил, что услуги адвокатов предоставляются гражданам бесплатно в случае, если граждане освобождаются от оплаты правовой помощи в связи с малообеспеченностью. В таком случае государство платит адвокатские услуги, предоставленные в процессе дознания, предварительного следствия или в судебных заседаниях.