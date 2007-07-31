Мельниченко ”прихватило” при подготовке допросов Ющенко, Тимошенко и Януковича

Экс-охранник президента Николай Мельниченко, госпитализированный в субботу в Октябрьскую больницу, где ему был поставлен диагноз инсульт, продолжает курс интенсивной терапии в отделении реанимации, сообщает "Сегодня".

По данным издания, у Мельниченко плохо двигается левая половина лица, нарушена мимика. Сам больной заявил, что ему стало плохо в тот момент, когда он готовил материалы для следователя, который должен допрашивать первых лиц государства по поводу их разговоров с экс-президентом. "Прихватило в час ночи с субботы на воскресенье. Я для следователя Харченко готовил вопросы для Ющенко, Тимошенко, Януковича, Мороза и Литвина. Они должны были дать показания по поводу своих разговоров с Кучмой", - сказал Мельниченко.