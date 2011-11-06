У знаменитого боксера обнаружен рак

Знаменитый боксер-тяжеловеса Джо Фрейзер болен раком печени, сообщает Associated Press в субботу, 5 ноября, со ссылкой на менеджера бывшего спортсмена. 67-летний Фрейзер, по словам его менеджера, в настоящий момент находится в хосписе.

Шансы на выздоровление Фрейзера крайне малы, сообщил менеджер, добавив, что "мы все равно продолжаем бороться и надеемся на чудо".

В 1964 году Джо Фрейзер стал олимпийским чемпионом, победив на Играх в Токио, напоминает Лента.ру. В историю бокса он вошел, в первую очередь, благодаря боям с Мохаммедом Али. В 1971 году Фрейзер стал первым боксером, победившем Али. Встреча Фрейзера и Али в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке получила в СМИ название "Бой тысячелетия". В 1974 и 1975 годах знаменитые боксеры еще дважды встречались на ринге, однако оба боя Фрейзер проиграл.

В 1976 году Джо Фрейзер объявил об окончании профессиональной карьеры, вернувшись после этого на ринг лишь один раз - в 1981 году. Имя Джо Фрейзера внесено в оба всемирно признанных Зала славы бокса.