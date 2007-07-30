Прокуратура: почти все тарифы на Житомирщине сформированы с нарушениями

Почти все жилищно-коммунальные предприятия Житомирщины формировали тарифы на жилищно-коммунальные услуги с нарушением законодательства.

"Такие факты установлены во время прокурорских проверок, проведенных на жилищно-коммунальных предприятиях области", - сообщил УНИАН прокурор отдела прокуратуры Житомирской области Вячеслав ПОЛИЩУК.

По его словам, предприятия Житомира, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, насчитывали плату независимо от капитальности, уровня обустройства и благоустройства домов, нарушая тем самым Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

"Также эти предприятия не учитывали санитарное, противопожарное, техническое состояние домов и состояние придомовых территорий", - сказал В.ПОЛИЩУК.

По его словам, в Житомире это делалось вопреки решению исполкома Житомирского горсовета, которым с 1 августа 2006 года были утверждены предельные размеры тарифов для предприятий коммунального хозяйства Житомира. Фактически, начисленные незаконно тарифы почти вдвое превышали предельно установленные.

В частности, В.ПОЛИЩУК привел пример: "Предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги без установления экономически обоснованных расходов на их производство с завышением себестоимости услуг выявлены прокуратурой Андрушовского района Житомирщины. На незаконное решение Андрушовского горсовета прокурором области вынесен протест, а это решение отменено".

В целом во время проверок прокуратура обнаружила многочисленные нарушения порядка принятия решений об утверждении цен и тарифов на упомянутые услуги в органах местного самоуправления области.

С целью их устранения прокуратура внесла и рассмотрела свыше 40 предписаний и представлений в этой сфере, опротестовала 39 решений органов местного самоуправления по вопросам утверждения цен и тарифов, заявила 11 исков с требованием упразднить незаконные решения упомянутых органов.

По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к ответственности притянуто 18 должностных лиц, проведен пересчет и возвращено потребителям 20 тысяч гривен.

Проверки длятся и в дальнейшем.