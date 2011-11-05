Украина заплатит за российский газ рублями

Украина начнет использовать рубль при оплате за российский газ с декабря за ноябрьские поставки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, реально ли начать оплату за газ в рублях с декабря, Н.АЗАРОВ сказал: «реально да».

При этом он отметил, что ноябрьский платеж за газ, полученный в октябре, будет произведен в долларах.

Напомним, 2 ноября министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сказал, что цена газа может начать рассчитываться в рублях уже с ноября.

Тогда же глава Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ заявил, что Украина планирует перейти на рубли при расчете за газ с Россией в ноябре-декабре. При этом он не исключил, что попытка перейти на оплату в рублях может произойти и при расчете за газ, полученный в октябре, который необходимо провести до 6 ноября.

Справка УНИАН. В сентябре 2008 года российский газовый концерн "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.