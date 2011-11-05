В Тернопольской области отметили 100-летие полковника УПА

В Тернопольской области отметили 100-летие со дня рождения полковника УПА, члена провода ОУН Дмитрия Клячкивского, более известного под псевдонимом Клим Савур.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, торжества состоялись возле его памятника в Збаражк с участием представителей власти, общественности, школьной и студенческой молодежи.

«Жизнь Дмитрия Клячкивского длилась лишь 34 года. Но даже за этот короткий путь он вошел в историю как герой, настоящий националист. Именно он сыграл значительную роль в организации и перестройке отделов УПА на Полесье и Волыни, именно он занимался разработкой тактики борьбы с гитлеровцами, формированием конных подразделений УПА, организацией самообороны. А задача ныне живущих одна - построить действительно Украинское государство, могучее, сильное, свободное. За это также нужно бороться, потому что, к сожалению, не о такой Украине, как сейчас – русифицированной, коррумпированной, антисоциальной и антинародной, – мечтали наши герои», – сказал во время своего выступления председатель областного совета Алексей КАЙДА.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2011 года сессия областного совета приняла решение объявить 2011 год в Тернопольской области годом Д.Клячкивского. На протяжении ноября в учебных заведениях области, библиотеках, заведениях культуры по случаю 100-летия полковника УПА состоятся тематические вечера и выставки, посвященные его жизни и деятельности.

*** Д.Клячкивский родился в Збараже 4 ноября 1911 года. Окончил Станиславскую гимназию, был студентом юридического факультета Львовского университета, член ОУН, отбыл службу в польской армии.

В октябре 1937 года был арестован польской полицией, некоторое время находился в заключении. Был областным проводником юношества ОУН Станиславщины (1939-1941), где занимался организационной работой среди молодежи. Арестован НКВД во Львове, приговорен на «Процессе 59-ти» к смертной казни, которая была заменена 10 годами тюремного заключения. В июле 1941 года бежал из бердичевской тюрьмы.

С января 1942 года – проводник ОУН Львова, член Провода ОУН. Член главного военного штаба УПА. Погиб в бое с силами НКВД в Ровенской области 12 февраля 1945 года.