В Черниговской области ограбили две церкви

В Черниговской области в Менском районе неизвестные ограбили два храма.

Как сообщает менская районная газета «Наше слово», из Осьмаковской церкви злоумышленники вынесли старинные иконы. По словам священнослужителя храма Ивана МАЛЕТИЧА, исчезло семь старинных икон и Евангелие с престола. «Все иконы неоцененные, по моему мнению, датированы XVII - XVII веками, некоторые в позолоченных рамах», - сказал он.

Из Биркивской церкви Менского района, по сообщению старосты Валентины СКИДАН, похитили четыре иконы и две чаши. Пропажу ценностей обнаружили только через несколько дней.

Заместитель начальника РО УМВД Украины в Черниговской области, начальник следственного отделения Владимир ВОВК рассказал, что милиция проводит проверку всех фактов по данному делу. По его словам, местные жители видели, что в ночь, когда произошла кража, по селу разъезжали две иномарки. Правоохранители отрабатывают все возможные версии.