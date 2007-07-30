КаZантип переселяется на Марс (фоторепортаж)

В ночь с 28 на 29 июля в селе Поповка под Евпаторией (Крым) помпезно открылась Республика Z. Фестиваль начался с разрезания железного прута: таким оригинальным способом организаторы КаZантипа решили заменить традиционную ленточку.

В этом году КаZантип отмечает 15-летний юбилей. Работают 6 танцполов (это меньше, чем в прошлые годы).

«Мы переосмыслили территорию, переоборудовали ее, разделили на две части. Сократили количество танцполов, зато увеличили их качество», - рассказал журналистам представитель КаZантипа Николай КАРПОВ.

По его словам, в этом году КаZантип открылся, несмотря на все трудности. «Так как в этом году трудно все было сделать, не было еще никогда, - отметил Н.КАРПОВ. - Мы всегда уделяли много внимания творчеству, но мало (внимания - УНИАН) вещам, вроде воды, канализации. В этом году мы серьезно взялись за инженерные сети, за воду, за канализацию. Настолько плотно работали со всеми контролирующими службами, что я надеюсь, они это оценили».

30 июня, как известно, на КаZантипе пройдет «открытие марсианской колонии». Что это такое - пока держится в тайне.

Как сообщили корреспонденту УНИАН «казантипщики», многоразовая виза (пропуск) на КаZантип в этом году стоит более 100 долларов. «Вообще, до официального открытия многоразовая виза стоила 500 гривен, а за день до официального открытия она подскочила в цене до 600 гривен»

Желтый чемодан остается одним из символов КаZантипа и, как и в прошлые годы, дает право безвизового входа в Республику Z.

Закрытие КаZантипа состоится 26 августа.

Фото Людмилы Тузовой/УНИАН