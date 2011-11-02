В винницкой школе нашли артснаряд
20:13, 02 ноября 2011Общество
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Завезли вместе с углем?
В Винницкой области эвакуированы ученики из-за обнаружения на территории школы артиллерийского снаряда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
По их данным, подозрительный предмет, похожий на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, был выявлен вчера, 1 ноября, в г. Калиновка. Его обнаружил работник котельной, набирая угля со склада на территории школы. Уголь был привезен с топливного склада в г. Калиновка.
На место происшествия выехала оперативная группа МЧС, которая эвакуировала учеников.
Как выяснилось впоследствии, предметом оказался снаряд 76 мм, который сегодня, 2 ноября, ликвидирован.
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