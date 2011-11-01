В Тернополе ограбили офис «Свободы»

В Тернополе ограбили офис областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», который расположен в центре города по ул. Коперника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации партии, из офиса похищена оргтехника и партийная документация, в частности учетные карточки некоторых членов организации и данные о депутатах местных советов от ВО «Свобода».

««Свобода» расценивает это преступление в контексте системного политического давления, которое в последнее время осуществляется на оппозиционные силы. Требуем от правоохранительных органов в кратчайшие сроки объективно расследовать нападение на офис Тернопольской «Свободы», – прокомментировал ситуацию председатель Тернопольской областной организации ВО «Свобода», председатель облсовета Алексей КАЙДА.

В отделе общественных связей областного управления милиции подтвердили факт проникновения неизвестных в офис ВО «Свобода». По данным правоохранителей, сразу после вызова на место происшествия выехали следователи, которые произвели осмотр места кражи и сейчас проводят следственные действия. По факту кражи уже возбуждено уголовное дело.