В Киеве накрыли мошенников, которые нагрели руки на 1 миллион долларов

В городе Киеве работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены служебные лица общества с ограниченной ответственностью.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, указанные лица в 2005 году заключили соглашение с обществом с ограниченной ответственностью на поставку металлопроката, но условия договора не выполнили. Полученные денежные средства, в сумме свыше 1 млн. долларов, присвоили. Органами прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного Украины (мошенничество).