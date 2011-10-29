В ночь с субботы на воскресенье Украина перейдет на «зимнее время»

30 октября в 04.00 по киевскому времени в Украине отменяется действие “летнего времени” переводом часовой стрелки на один час назад.

Об этом напоминает Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики в сообщении, переданном УНИАН.

Переход на “зимнее время” в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», отмечают в Госпотребстандарте.

Как сообщал УНИАН, в первый раз «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.