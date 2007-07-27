Минтранс: в ”фосфорной” аварии значительная вина Ющенко

Министерство транспорта и связи отвергает обвинения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО в “фосфорной” аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Министерство напоминает, что Закон Украины «О перевозке опасных грузов» был принят 6 апреля 2000 года, когда премьер-министром был В.ЮЩЕНКО, и возглавляемое им правительство на протяжении шести месяцев должно было привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с вышеупомянутым Законом.

В Минтрансе отмечают, что, находясь в должности премьер-министра, в нарушение Закона Украины «О перевозке опасных грузов», В.ЮЩЕНКО требования законодательства не выполнил. Однако 17 июля 2007 года Президент издал Указ «О безотлагательных мерах по преодолению последствий аварии во Львовской области», п.5 которого полностью повторял требование, которое сам В.ЮЩЕНКО проигнорировал.

“Ввиду вышесказанного, публичные заявления Президента о вине Министерства транспорта и связи Украины и его руководства, особенно до выявления причин аварии правоохранительными органами, являются попыткой переложить свою ответственность на тех, кто наконец начал ремонтировать железную дорогу”, - отмечают в пресс-службе.