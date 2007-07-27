Кузьмук изучил фосфор лучше, чем свою жену

14:40, 27 июля 2007
Общество
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Вице-премьера "доставали" львовские депутаты

Александр КузьмукВо Львове  состоялась внеочередная сессия областного совета, на которой слушали только один вопрос повестки дня – ситуацию вокруг аварии грузового поезда с желтым фосфором под Ожидовым.

Депутаты долго выясняли, какого же цвета был фосфор: белый, желтый или красный. Проявляя всю неосведомленность относительно химического вещества, депутаты пытались «загрузить» вице-премьер-министра Александра Кузьмука тем, что фосфор был не желтым, а белым.

В то же время на такие  вопросы Александр Кузьмук не нашел лучшего ответа, чем: «Это был желтый фосфор. И я изучил его лучше, чем свою жену за 34 года», сообщает Львовский портал.

На сегодняшней внеочередной сессии областного совета присутствовали вице-премьер-министр Украины Александр Кузьмук и министр МЧС Нестор Шуфрич.

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