Дочь Тимошенко разводится с Шоном Карром?

Дочь экс-премера Юлии Тимошенко - Евгения больше не живет с британским рокером Шоном Карром.

Как стало известно ТСН.Особливе из собственных источников - Женя собирается с ним расстаться.

Сам Шон сейчас находится на родине - в Великобритании, готовится к своему концертному турне, которое начинается 29 октября, и возвращаться в Украину пока не собирается.

1 октября супруги должны были праздновать свою цинковую свадьбу.

Поженились Евгения и Шон шесть лет назад. Последний раз в Киеве их вместе видели 24 августа, когда Шон приехал на мотоцикле под СИЗО поддержать заключенную тещу.