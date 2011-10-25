Дочь Тимошенко разводится с Шоном Карром?
17:20, 25 октября 2011Общество
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Сообщают источники ТСН
Дочь экс-премера Юлии Тимошенко - Евгения больше не живет с британским рокером Шоном Карром.
Как стало известно ТСН.Особливе из собственных источников - Женя собирается с ним расстаться.
Сам Шон сейчас находится на родине - в Великобритании, готовится к своему концертному турне, которое начинается 29 октября, и возвращаться в Украину пока не собирается.
1 октября супруги должны были праздновать свою цинковую свадьбу.
Поженились Евгения и Шон шесть лет назад. Последний раз в Киеве их вместе видели 24 августа, когда Шон приехал на мотоцикле под СИЗО поддержать заключенную тещу.
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