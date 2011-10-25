Янукович предлагает бразильцам заработать на сжиженном газе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает бразильским бизнесменам стать стратегическими инвесторами терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с представителями бразильских деловых кругов.

Он отметил важность реализации национального проекта по строительству морского терминала по приемке сжиженного природного газа, который предусмотрено реализовать на протяжении трех последующих лет. Планируется, что объем терминала будет составлять 10 млрд. куб. м.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что победителем тендера на разработку технико-экономического обоснования строительства терминала стала испанская компания Socoin, которая до конца января 2012 года должна подготовить соответствующий документ.

«Следовательно, в начале следующего года инвесторы смогут получить конкретные экономические расчеты этого проекта», - сказал Президент.

Он отметил, что в Бразилии успешно работают два подобных регазификационных терминала – в Бухте Гуанабара (Рио-де-Жанейро) и в Порту Песен (штат Сеара).

«Хочу отметить, что участие бразильских компаний в этом проекте имеет для нас важное значение. И потому приглашаем вас стать его стратегическим инвестором», - сказал Президент.

Он также пригласил бразильский бизнес к участию в украинских проектах по возобновляемой энергетике.

«Хочу подчеркнуть, что власть нашего государства открыта к диалогу с представителями деловых кругов и заинтересована в создании благоприятной среды субъектов предпринимательской деятельности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил надежду, что интерес бразильского бизнеса к Украине существенно будет расти.

По словам Президента, в Украине остановлен экономический спад, страна выходит на этап устойчивого экономического развития.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал о реформах, которые сейчас реализуются в Украине.

«Сегодня происходит модернизация базовых секторов экономики и инфраструктуры. Внедряется административная реформа и тесно связанная с ней государственная политика в сфере борьбы с коррупцией», - сказал Президент.

Он также сообщил об изменениях в сфере отношений государства с иностранными инвесторами.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет около 1,5 млрд. дол.

Конкурс на строительство терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) будет объявлен 1 января 2012 года.

Компания Socoin (Испания), которая к этому времени победила в конкурсе, должна разработать ТЭО строительства объекта.