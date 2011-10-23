На шахте "Днепровская" почти сутки заливают аварийный участок

На шахте "Днепровская" ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» продолжается ликвидация аварийной ситуации, вызванной вспышками метана в тупике погашения 1086-го бортового штрека на горизонте 175 м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, с 23-00 22 октября производится затопление аварийного участка. Работы по добыче угля и проведению горных выработок в шахте не производятся. Газовая обстановка на аварийном участке находится под контролем - содержание газа метана в выработке в пределах нормы, наблюдается наличие СО.

Как сообщал УНИАН, аварийная ситуация произошла 22 октября в 12-25 в тупике погашения 1086-го бортового штрека. В этот момент на данном участке находилось 35 человек, всего в шахте - 406. Все люди были оперативно выведены на поверхность в ходе реализации плана ликвидации аварии. Легкие ожоги I-II степеней зафиксированы у 5 человек, двое из них находятся под наблюдением врачей Павлоградской городской больницы № 4.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» – крупнейшее угледобывающее предприятие Украины. В состав объединения входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.