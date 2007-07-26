Кузьмук обещает зеленый газон на месте аварии уже завтра

Сегодня в 19.00 на аварийном участке Львовской железной дороги будет возобновлено движение пассажирских поездов. Об этом сообщил руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, А.КУЗЬМУК также заверил, что завтра на этом месте уже будет „зеленый газон”, как и поручал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. „Территория чистая и безопасная, завершается рекультивация местности, которая находилась в зоне поражения. Завтра к 19 часам расчищенную территорию места аварии и территорию местонахождения лагеря передадут местной власти. Также сегодня в 19.00 на этом участке железной дороги будет возобновлено движение пассажирских поездов”, - сообщил А.КУЗЬМУК.

Кроме того, отмечается в сообщении МЧС, в свою очередь, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ выразил убеждение, что поезд с цистернами, который сегодня в 4.28 утра отправился в направлении украинско-российской границы, “доедет до границы и пересечет ее без всяких приключений, а там уже его встретят наши российские коллеги и доведут до Казахстана”.

По данным министра, “сейчас на территории аварии проводится уборка мусора, которая осталась после ликвидации аварии, воды, оставшейся после тушения и дождей”. “Через день-два эта территория станет такой, какой была 10 дней назад”, - заверил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидив Львовской железной дороги произошла авария в результате схождения с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара в воздух выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако указанных веществ распространилась на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попало 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области.

Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса).

Сегодня, 26 июля, в 4.00 утра специальный поезд с грузом желтого фосфора со станции Красное Львовской железной дороги в сопровождении двух пожарных поездов отправлен в Казахстан.

Обстановка в зоне чрезвычайной ситуации находится под полным контролем.

На стационарном лечении в медицинских заведениях Львовской области находится 109 чел., из них 20 детей, состояние удовлетворительное.