Милиция задержала психически больного, нанёсшего 16 ножевых ударов киоскёру

Сотрудники милиции задержали 25-летнего психически больного жителя Винницы по подозрению в совершении убийства продавца сигаретного киоска.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в центре общественных связей УМВД в Винницкой области.

В соответствии с сообщением, 17 июля в киоск в состоянии алкогольного опьянения зашел подозреваемый и стал требовать у 41-летней женщины сигареты.

Женщина сделала ему замечание, чтобы не ходил пьяным. В ответ он достал нож и нанес ей 16 ножевых ранений, три из которых - в сердце.

Заливаясь кровью, женщина еще смогла выползти на улицу, где её увидели люди и вызвали «скорую помощь». Но медики не смогли спасти жизнь пострадавшей - от потери крови она умерла по дороге в больницу.

По словам начальника отдела уголовного розыска Винницкого городского отдела милиции подполковника милиции Александра ПОДОПРИГОРЫ, подозреваемый, который состоит на учете в психоневрологической больнице, задержан и находится в изоляторе временного содержания.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.