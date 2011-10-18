Работать на Евро-2012 бесплатно хочет рекордное количество людей

Почти 24 тыс. заявок получено от желающих стать волонтерами УЕФА ЕВРО-2012.

Как сообщили УНИАН в Местном организационном комитете «ЕВРО 2012 Украина», в Украине и Польше сотрудникам УЕФА будут помогать примерно 5,5 тыс. волонтеров, однако количество желающих принять участие в крупнейшем спортивном мероприятии, которое состоится в этих странах, значительно больше.

Набор волонтеров начался 14 июня. С тех пор поступили заявки из 142 стран. Срок подачи заявок был продлен до 16 октября, чтобы дать возможность всем желающим пройти отбор. Жители Украины и Польши отправили самое большое количество заявок (90%), также много заявок поступило от жителей Германии, России и Испании.

Директор турнира в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ отметил, что опасения относительно успешности реализации волонтерского проекта не оправдались.

«Украина и Польша установили абсолютный рекорд по набору волонтеров турнира, средний конкурс по Украине составлял 4 человека на место, тогда как в Киеве эта цифра достигала 6,5 человека на место. В целом, именно в столицах стран-хозяек мы отмечаем самый большой конкурс среди желающих стать волонтерами», - сказал он.

Собеседования с зарегистрированными кандидатами начались в сентябре 2011 года и будут проходить в принимающих городах турнира по выходным дням этой осенью. За первые шесть недель рекрутеры успели пообщаться с 4 тыс. кандидатов в Украине.

Каждый из приглашенных на интервью независимо от результатов собеседования получил памятный подарок от УЕФА – записную книжку Moleskine из специально выпущенной серии для волонтеров УЕФА ЕВРО 2012.

В принимающих городах Украины с волонтерами общались Друзья ЕВРО 2012 – выдающиеся футболисты разных времен, а в Киеве собеседование с волонтерами провел чемпион мира по боксу в сверхтяжелой весовой категории и посол волонтерской программы Виталий КЛИЧКО.

Волонтеры будут работать на разных объектах Евро-2012 по двадцати разным направлениям работы, таким как аккредитация, транспортное обеспечение турнира, безопасность и правопорядок, логистическое обеспечение турнира и другим.

270 кандидатов уже приглашены к сотрудничеству во время проведения жеребьевки финальной части турнира, которая состоится 2 декабря 2011 года в Киеве.