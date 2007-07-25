На Львовщине собрали 900 кг кристаллизованного фосфора

Продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидов Львовской железной дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 час 25 июля обстановка в зоне чрезвычайной ситуации находится под полным контролем. Силами железной дороги во взаимодействии с подразделениями МЧС подняты и погружены на железнодорожные платформы 15 цистерн, полностью восстановлена парная колея в районе аварии, силами 704 полка РХБЗ собрано около 900 кг кристаллизованного фосфора и устроена дамба для сбора воды. Согласно утвержденному плану проводятся работы по рекультивации загрязненной фосфором территории.

На стационарном лечении в медицинских заведениях Львовской области находятся 120 человек, из них 32 ребенка и 14 спасателей, которые принимали непосредственно участие в тушении пожара, их состояние удовлетворительное. Тяжелых больных нет.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 174 чел. личного состава и 41 единица техники от МЧС, 10 пожарных поездов Укрзализныци, 203 чел. личного состава и 12 ед. техники МВД, 64 чел. личного состава и 22 ед. техники Минобороны, представители предприятия по производству желтого фосфора - ООО "Казфосфат" Республики Казахстан и 162 медицинских работника и 3 ед. техники, которые задействованы в проведении профилактических осмотров населения. В состав МЧС привлечены аварийно-спасательные подразделения химической защиты Государственной (специальной) военизированной аварийно-спасательной службы МЧС из городов Днепродзержинск, Калуш, Кривой Рог, Марганец и Николаев. Всего привлечено 604 чел. и 89 ед. техники.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда было 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошло с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако данных веществ распространилось на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживает около 11 тыс. человек.

Желтый фосфор - ядовитое, огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.