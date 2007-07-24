Волынские метеорологи объявили новое штормовое предупреждение

Волынские метеорологи объявили на эту ночь штормовое предупреждение.

Как сообщил УНИАН начальник Волынского гидрометцентра Петр РУДЫК, стихия начнется около часа ночи с Волыни. Дальше циклон распространится на Прикарпатье, Ривненщину, потом захватит Чернигов, и дальше, по прогнозам, пойдет на Беларусь.

Синоптики прогнозируют шквальный ветер, сильный дождь, возможен град. Как отметил П.РУДЫК, ожидаются сильные грозы, из-за перепада температур “в тучах накопился большой электрический разряд”.

П.РУДЫК отметил, что “из синоптических материалов, поступивших к нам из разных станций – из немецких, украинских, и белорусских, стало известно, что образовался очень активный циклон. Давление очень резко падает. Создаются условия, когда этот фронт активно двигается к востоку. Это так называемый фронт окклюзии”.

По словам П.РУДЫКА, этот циклон будет такой же мощности, как и циклон 22-23 июля. Но, “возможно, следует ожидать и худшего”, отметил начальник Волынского гидрометцентра.

После прохождения циклона температура на Волыни снизится до 20-24 градусов и будет сопровождаться долговременными дождями.

При этом начальник Волынского гидрометцентра отметил, что это предупреждение было разослано всем соответствующим службам и ведомствам еще в 12.00.

Как сообщал УНИАН, в результате урагана, 22-23 июля пронесшегося по Волынской области, повреждены 1038 жилых домов, остались без электроснабжения 210 населенных пунктов, полностью свалено 250 гектаров леса. 10 человек пострадали в результате падения деревьев и ветвей.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 23 июля выдал указ о безотлагательных мероприятиях по преодолению последствий этой стихии. Он, в частности, поручил Кабинету Министров Украины безотлагательно создать специальную комиссию по оценке ситуации и обеспечению ликвидации следствий стихийного бедствия; разработать и утвердить в трехдневный срок план комплексных мероприятий по обеспечению ликвидации последствий стихийного бедствия. Согласно указу, Камбин должен обеспечить ликвидацию последствий стихийного бедствия в Волынской области до 15 августа.