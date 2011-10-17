Эксперт: резкие перепады цен на продовольствие неизбежны

Бороться с неустойчивостью цен на мировом продовольственном рынке бессмысленно, но улучшить ситуацию можно, считает главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Абдолреза Аббасиан.

Как рассказал в интервью РИА Новости во Всемирный день продовольствия, которое отмечалось в воскресенье, эксперт FAO, волатильность - результат многих факторов.

"Это явление связано с другими секторами: такими, как энергетика и финансы, изменениями погоды, а также с тем, что мы не можем производить столько продовольствия, сколько необходимо... Цены на продовольствие реагируют на все это, поэтому не может быть единого решения для выхода из этой ситуации", - сказал он.

Поэтому, по мнению специалиста, создание единой Системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса (AMIS), которой занимаются страны G20, позволит делать более точные прогнозы колебаний цен на продовольствие.

"Есть надежда, что с созданием такой системы волатильность станет более предсказуемой", - добавил собеседник агентства.

Говоря о том, что мировые цены на продовольствие по-прежнему остаются высокими, Аббасиан отметил, что сами по себе высокие цены не так страшны, как их резкое колебание.

"Фермеры всегда рады высоким ценам, по крайней мере, некоторые из них. А вот волатильность не идет на пользу никому, потому что ее пока невозможно прогнозировать", - добавил экономист FAO.

"На мировом рынке цены стали очень неопределенными, а скачки цен - непредсказуемыми. В этой ситуации мы можем сделать не так много. Возможно, мы просто должны смириться с этим, но тогда необходимы более серьезные меры безопасности (незащищенных стран)", - заключил Аббасиан.

В последнем ежегодном Докладе о ситуации с обеспечением продовольственной безопасности в мире, который 10 октября опубликовала FAO совместно с Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD) и Всемирной продовольственной программой (WFP), говорится, что мировые цены на продовольствие будут по-прежнему оставаться высокими и склонными к резким колебаниям. По мнению экспертов, это представляет опасность прежде всего для наиболее бедных стран, а в зоне наибольшего риска оказались небольшие, зависимые от импорта продовольствия страны, в первую очередь в Африке.